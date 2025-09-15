Агата Муцениеце и Петр Дранга вышли в свет как супруги

Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга вышли в свет как супруги. Пара посетила день рождения Олеси Шиповской – подруги актрисы, которая познакомила ее с аккордеонистом.

Фото с праздника появились в личном аккаунте Агаты. Сейчас Муцениеце в декрете – осенью она станет мамой в третий раз.

В минувшие выходные актриса посетила день рождения Шиповской. На кадрах не было видно Петра, но спустя пару дней после праздника он тоже опубликовал снимки с супругой.

Олеся делилась, что год назад познакомила Петра и Агату в ходе видеозвонка. «Дальше уже самая красивая, честная и сильная история вашей любви, которой ничто не преграда», - говорила Шиповская и обещала до старости восхищаться парой.

Скоро Муцениеце родит девочку. Для нее это будет третий ребенок, а для Петра – первый.

Ранее сообщалось, что они будут жить в новом доме рядом с юмористом Гариком Харламовым. Семья приобрела особняк в поселке премиум-класса Княжье озеро.