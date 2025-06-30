Беременная Агата Муцениеце раскрыла, когда уйдет в декрет

Агата Муцениеце в этом году станет мамой в третий раз. 36-летняя актриса рассказала, что планирует сниматься в кино до середины августа, а затем уйдет в декрет.

Звезда «Закрытой школы» сыграла одну из аферисток, выдающих себя за медиумов. Съемки сериала «Химкинские ведьмы» будут идти до середины августа. После Агата планирует посвятить себя полностью материнству.

«Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — рассказала экс-жена Павла Прилучного Леди Mail.

Актриса также рассказала, как держит себя в форме. Агата старается не есть много сладкого и мучного. Немаловажную роль играет активный образ жизни — знаменитость любит много гулять и занимается бегом, если есть такая возможность.

Напомним, Агата ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранги. Пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня этого года актриса сообщила о беременности.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Агата и Петр живут вместе вопреки слухам, но в паре все не так гладко — периодически у них возникают ссоры.