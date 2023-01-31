«Беременна»: отекшие ноги Ольги Бузовой выдали её интересное положение

Певица Ольга Бузова после отъезда из России показала первое место за границей, в котором остановилась на полтора дня. Им стал город Кейптаун в ЮАР. Поклонники принялись обсуждать артистку, подозревая в беременности.

«Беременна?» - поинтересовалась подписчица.

Другие фанаты всё внимание обратили на ноги певицы.

«Что у нее с ногами?» - задалась вопросом неизвестная девушка. Кто-то предположил, что у нее отеки после перелетов, другие заметили, что у Бузовой «такой тип фигуры»: «когда поправляешься, всё в ноги идет».

«Ноги у бабки взяла на прокат», - заметила читательница.

Анализируя внешность артистки, кто-то назвал Бузову «тетенькой», другие и вовсе посчитали певицу «бабушкой».

Об отъезде Бузовой из России стало известно 30 января. Пункт назначения певица не раскрывала.