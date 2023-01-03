«Беременна двумя сразу»: нашедшая второго Прилучного Агата Муцениеце поделилась с фанатами новостью

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись несколько дней назад. С тех пор звезда «Мажора» вновь женился, а вот его бывшая супруга оставалась долгое время одинока. Актриса посвятила всю себя воспитанию детей, а также проработке внутренних проблем. Но спустя уже два года Агата стала постепенно восстанавливаться. Все чаще она отпускает Мию и Тимофея к папе, а сама занимается не только собой, но и налаживанием личной жизни.

Недавно Муцениеце призналась в интервью, что у нее появился новый мужчина, который сильно ей напоминает ее экс-супруга. По ее словам, новый ухажер, как и Прилучный, абьюзер, ревнивый и, как говорится, «плохой парень». Сама Агата понимает, что не должна связывать свою жизнь с подобными людьми, но пока ничего не может с собой поделать. К тому же, возлюбленный делает ее счастливой. «Пока держится», - призналась актриса.

Правда, личность тайного второго Прилучного находится пока под секретом. Агата не раскрывает его имени и не показывает на своей странице в социальной сети. Однако сегодня Муцениеце ошарашила поклонников новостью, что она беременна двумя детьми сразу. Об этом она рассказала в сторис в личном блоге. Актриса вышла на связь с подписчиками после бурно отмеченных праздников и рассказала им, что ей в 2023 году стали сниться странные сны. Один из них как раз был связан с беременностью. По словам артистки, она все время переживала, как выносить двоих, и в итоге один так и не выжил.

Но плохие сны – всего лишь сны, и ничего общего с реальностью не имеют. Роман Агаты только набирает обороты, и о пополнении в семье она даже пока не говорит. Сейчас Муцениеце старается больше времени уделять себе и своему телу. После наступления нового года артистка отправилась в спортзал, так как призналась, что ненавидит себя за то, что дала себе небольшой отдых. В личном блоге актриса опубликовала несколько сторис с тренировки, показывая, как продуктивно проходит ее день, пока дети находятся в гостях у папы.

Ранее в Сети появились откровенные фото Агаты Муцениеце в белье.