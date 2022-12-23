Агата Муцениеце снялась в одном белье для нового Прилучного

К слову, в последнее время актриса действительно «расцвела», что может указывать на перемены в ее личной жизни. Агата стала публиковать больше откровенных фото и писать о том, что она любит себя. А это для нее большой прогресс. После развода с Прилучным Муцениеце обратилась за помощью к психологу, чтобы проработать все свои травмы и перестать вступать в отношения с абьюзерами. Но даже психоанализ не всегда способен помочь поднять самооценку, когда не чувствуешь на себе восхищенных взглядов окружающих.

Агата как-то жаловалась, что ей сильно недостает мужского внимания. Многие считают, что из-за ее модельного прошлого у нее нет никаких комплексов, но это не так. Актриса попросила кавалеров чаще делать комплименты и приятные сюрпризы, ведь порой это необходимо каждому человеку.

Ранее мы рассказывали о подарке, который преподнес Филипп Киркоров Агате Муцениеце.