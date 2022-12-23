Агата Муцениеце снялась в одном белье для нового Прилучного
Агата Муцениеце опубликовала откровенное фото в белье после намека на нового любовника.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В недавнем интервью 33-летняя Агата Муцениеце призналась, что больше не одинока. После скандального развода с Павлом Прилучным актриса вновь вступила в отношения. Правда, ее нынешний молодой человек уж слишком ей напоминает ее экс-супруга. Артистка описала его как «ревнивого абьюзера». Она понимает, что совершают одну и ту же ошибку, но ничего не может сделать со своим влечением к плохим парням.
В личном блоге Агата поделилась новым снимком, на котором предстала в одном бесшовном белье. «Минутка самолюбования», - так подписала сторис Муцениеце.
Агата Муцениеце
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
К слову, в последнее время актриса действительно «расцвела», что может указывать на перемены в ее личной жизни. Агата стала публиковать больше откровенных фото и писать о том, что она любит себя. А это для нее большой прогресс. После развода с Прилучным Муцениеце обратилась за помощью к психологу, чтобы проработать все свои травмы и перестать вступать в отношения с абьюзерами. Но даже психоанализ не всегда способен помочь поднять самооценку, когда не чувствуешь на себе восхищенных взглядов окружающих.
Агата как-то жаловалась, что ей сильно недостает мужского внимания. Многие считают, что из-за ее модельного прошлого у нее нет никаких комплексов, но это не так. Актриса попросила кавалеров чаще делать комплименты и приятные сюрпризы, ведь порой это необходимо каждому человеку.
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