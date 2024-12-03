«Берегу здоровье»: Игорь Корнелюк объяснил, почему не слушает Бузову и Инстасамку

62-летний певец Игорь Корнелюк высказался о современных исполнителях. Композитор рассказал, почему не слушает Ольгу Бузову и Инстасамку, и какие артисты есть в его плейлисте.

Автор песни «Город, которого нет» не очень лестно высказался о современных исполнителях, зато похвалил мэтров классической музыки.

«Нет, я не слушаю (Ольгу Бузову, Инстасамку и Валю Карнавал), я берегу здоровье. Я слушаю Чайковского, слушаю Штрауса, Вагнера, Шопена, Шумана, Шостаковича», — приводит его слова 78.ru.

Корнелюк немного рассказал историю хита для сериала «Бандитский Петербург». «Город, которого нет» создавалась на мизансцену, когда героиня Ольги Дроздовой ждет ребят на Босфоре. Зрители понимает, что они не придут и погибли — в этот момент звучит песня. Артист опроверг, что композицию можно назвать неофициальным гимном Петербурга 90-х. Ее композитор сочинил под определенный кадр, конкретно для кино.

Певец не считает «Бандитский Петербург» фильмом про бандитов. По его словам, это кино о человеке, который решил переступить закон из-за мести.

Ранее Роман Костомаров вживую исполнил песню «Город, которого нет» на шоу Ильи Авербуха.