«Берегите своих близких»: Волочкова и Шаляпин приехали в хоспис накануне Нового года

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин посетили постояльцев хосписа в подмосковном Зеленограде в преддверии новогодних праздников. Артисты призвали россиян быть внимательными к своим близким.

Волочкова отметила, что инициатором ее визита в хоспис стал Прохор, который ранее участвовал в благотворительных проектах звезды «Балерина в зазеркалье цирка».

Бывшая балерина выбрала для мероприятия облегающее розовое платье в пол. Она, как обычно, сделала аккуратную прическу и нанесла легкий макияж. Прохор появился перед постояльцами хосписа в черных футболке, брюках-дудочках, кедах и золотистом праздничном пиджаке.

Танцовщица рассказала, что на днях Прохор посетил закрытый показ ее нового шоу «Одержимость» в кинотеатре, и на нем он предложил Анастасии посетить хоспис.

«И вот сегодня мы были тут. Прохор, спасибо за светлые эмоции! А люди были счастливы позитиву. Берегите своих близких. Счастливы были все эти добрые люди. А я счастлива быть любимой такими светлыми людьми», — цитирует Волочкову Voice.

Прохор пожелал россиянам не бросать близких и друзей в беде.

«Им важна наша поддержка и любовь!» — добавил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что менял имя и отчество несколько раз. Подробности читайте в этой статье.