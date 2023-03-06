«Берегите любовь»: Светлана Лобода тяжело переживает расставание

Певица Светлана Лобода редко рассказывает о личной жизни, но часто намекает на то, что давно находится в серьезных отношениях. 40-летняя артистка поет песни о любви и расставании, а они часто оказываются пророческими. На днях звезда поделилась своими переживаниями.

Поклонникам мало что известно о реальной жизни исполнительницы. СМИ пишут, что она четыре с половиной года встречалась с продюсером Александром Ширковым, а после была с телеведущим Геннадием Попенко. В 2011 году певица родила от Андрея Царя дочь Евангелину.

Светлану долгое время сводили с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Артисты сблизились на фестивале и проводили много времени вместе, а Лобода периодически делилась кадрами с мировой звездой, когда он оказывался в России. Когда женщина родила младшую дочь Тильду, все решили, что отцом малышки является Тилль. Но позже в прессе появилась информация, что никакой связи у коллег не было. Красавица так и не стала разглашать имя настоящего отца ребенка.

Два года назад Лобода заявила, что у нее есть любимый человек. По разговорам девушки стало понятно, что он намного старше нее. Также в репертуаре артистки появилось множество песен, которые передают ее эмоции и чувства. Об этом звезда неоднократно говорила в интервью. В тот же год она выпустила хит «Родной», где спела о расставании. На днях Светлана вновь вспомнила про этот трек.

«Ровно два года песне, которую я очень люблю. Есть песни как вторая кожа… Они настолько прирастают к тебе, что становятся частью твоего ДНК… Сколько раз в жизни мы влюблялись, чтобы потом глупо расстаться и, потеряв друг друга, изредка спрашивать в полной тишине: «Ну как ты там?», а в ответ — только эхо собственных слов. Берегите любовь. Это и есть тот самый смысл, который мы ищем всю свою жизнь», — написала певица в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, что особняк Светланы Лободы в Подмосковье выставили на продажу за 650 миллионов рублей. О владельцах недвижимости риелторы не говорят – по их словам, дом находится в собственности более 5 лет и с документами все в порядке.