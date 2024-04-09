«Берегите друг друга»: певец Евгений Кунгуров незадолго до смерти оставил послание поклонникам

8 апреля стало известно о том, что ушел из жизни заслуженный артист России, певец Евгений Кунгуров. Выяснилось, что всего за несколько недель до смерти артист обратился к поклонникам с посланием. В личном блоге он опубликовал ролик, в котором призвал людей беречь друг друга.

«Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями», — сказал Евгений Кунгуров в опубликованном видео.

Напомним, 8 апреля возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы обнаружили тело оперного певца. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение и перестал выходить на связь. Женщина попросила правоохранителей съездить к месту жительства артиста. Прибывшие к дому на Зоологической улице полицейские обнаружили возле многоэтажки тело артиста.

Родственники Евгения Кунгурова признались, что пребывают в шоковом состоянии после сообщения о смерти певца и не знали о его состоянии в последние дни жизни. Близкий друг певца Сергей Шолох, который разговаривал с Евгением Кунгуровым в день его смерти, рассказал, что ничто не предвещало трагедии.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Являлся постоянным солистом Калининградского музыкального театра, ведущим телепередачи «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале Культура, а также проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что Евгений Кунгуров перед смертью отправил жене прощальное сообщение.