«Белоусова его погубит»: знакомые Михаила Ефремова рассказали про любовницу артиста

Друзья освободившегося по УДО Михаила Ефремова опровергли информацию о его разводе с женой. Знакомые из окружения артиста, комментируя эту новость, заявили, что звезде не подходит Дарья Белоусова, с которой ему приписывают роман.

В окружении Ефремова отметили, что все будут рады, если он вернется домой к жене. По их словам, у актера возникла химия с Дарьей, но никак не любовь. Более того, близкие Михаила уверены, что Белоусова абсолютно не создана для семьи.

«Белоусова его погубит, она не сможет быть очагом, к которому возвращаются. Дашка — классная актриса, но для семьи не создана. С Кругликовой все-таки дети», — добавил источник NEWS.ru.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары три ребенка — дочери Вера, Надежда и сын Борис. Близкие семьи рассказывали, что Кругликова долгие годы прощала мужу измены, терпела многочисленные скандалы и даже дождалась его из колонии.

Напомним, друзья Ефремова полагают, что информация о его расставании с женой — вброс недругов.