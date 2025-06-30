Белое платье, танцы и подруги: Алсу впервые отметила день рождения в новом статусе

42-летняя Алсу встретила свой первый день рождения после развода в белом платье и в окружении подруг. Певица, которая в августе 2023 года официально завершила 18-летний брак с бизнесменом Яном Абрамовым, показала, что новая глава жизни может быть наполнена счастьем.

Традиционно в 00:00 27 июня Алсу поспешили поздравить самые близкие – дочь Микелла подруги с пирогом, свечами в виде цифры «24», отсылая к молодому виду именинницы, и бенгальскими огнями.

«Мои любимые девочки. Спасибо, люблю», — подписала артистка трогательные кадры.

В своем микроблоге Алсу призналась, что прошедший год стал для нее одним из самых насыщенных и радостных.

«Очень классный, трудовой, насыщенный год. Если появились морщинки — то только от смеха!» – отметила звезда.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку в период развода и отметила, что между ней и бывшим мужем сохранились теплые отношения ради детей.

Главным событием стал вечер в московском клубе, куда Алсу пришла в сияющем белом платье. Среди гостей — Зара, Дарья Туриченко, Жанна Мартиросян и даже экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева.