Белое платье, танцы и подруги: Алсу впервые отметила день рождения в новом статусе
© Komsomolskaya Pravda/East News
42-летняя Алсу встретила свой первый день рождения после развода в белом платье и в окружении подруг. Певица, которая в августе 2023 года официально завершила 18-летний брак с бизнесменом Яном Абрамовым, показала, что новая глава жизни может быть наполнена счастьем.
Традиционно в 00:00 27 июня Алсу поспешили поздравить самые близкие – дочь Микелла подруги с пирогом, свечами в виде цифры «24», отсылая к молодому виду именинницы, и бенгальскими огнями.
«Мои любимые девочки. Спасибо, люблю», — подписала артистка трогательные кадры.
В своем микроблоге Алсу призналась, что прошедший год стал для нее одним из самых насыщенных и радостных.
«Очень классный, трудовой, насыщенный год. Если появились морщинки — то только от смеха!» – отметила звезда.
Певица поблагодарила поклонников за поддержку в период развода и отметила, что между ней и бывшим мужем сохранились теплые отношения ради детей.
Главным событием стал вечер в московском клубе, куда Алсу пришла в сияющем белом платье. Среди гостей — Зара, Дарья Туриченко, Жанна Мартиросян и даже экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева.
Неожиданностью стало выступление именинницы: она исполнила свои хиты и новую песню «Табу» — пронзительный трек о расставании, который стал музыкальным прощанием с прошлым.
Поклонники отмечают, что после развода певица словно обрела второе дыхание. Чаще появляется без макияжа, не боится быть естественной, активнее делится личными мыслями, выглядит по-настоящему свободной и счастливой.
Завершился праздник загадыванием желания у торта.
Ранее мы писали о том, что дочь Алсу окончила школу в США, за которую певица платила 6 млн рублей в год.