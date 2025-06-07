Дочь Алсу окончила школу в США, за которую певица платила 6 млн рублей в год

Младшая дочь певицы Алсу, рожденная в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, окончила престижную частную школу в США. 17-летняя Микелла получила диплом и отметила выпускной.

Как пишет «7Дней.ru», год учебы в пансионате The Hun School of Princeton обходился звездным родителям примерно в 6 миллионов рублей. Теперь наследница Алсу может поступить в любой престижный американский вуз.

Микелла выбрала для выпускного бала длинное платье красного цвета с открытыми плечами. Визажисты сделали девушке легкий макияж. Образ дополнила укладка с локонами на распущенных белокурых волосах.

Примечательно, но Алсу никогда не афишировала, что ее дочь учится за границей. В 2019 году Микелла приняла участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале и оказалась в центре скандала из-за покупки голосов. После этого девушка исчезла из поля зрения СМИ и оставила попытки построить музыкальную карьеру в России.

Ранее сообщалось, что Алсу заработает более 15 миллионов рублей на концерте с симфоническим оркестром в Сочи. Стоимость билетов варьируется от 3 до 12 тысяч рублей, в зависимости от категории.