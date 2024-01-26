Бекмамбетов снимет новый фильм со звездой «Стражей галактики» в главной роли

Американский актер Крис Пратт, получивший широкую известность благодаря роли Звездного Лорда в супергеройском фильме «Стражи галактики», снимется в новом фантастическом триллере «Милосердие» режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Deadline.

Созданием киноленты займется студия Amazon MGM, а в качестве продюсера выступит Чарльз Ровен, ранее работавший над «Оппенгеймером» и трилогией «Темный рыцарь». Начало производства картины намечено на весну текущего года.

Действие «Милосердия» разворачивается в недалеком будущем, когда преступность в мире значительно возросла. Сюжет рассказывает о детективе, который становится основным подозреваемым в серьезном преступлении и вынужден доказывать свою невиновность.

Примечательно, что предстоящий фильм станет уже вторым сотрудничеством Криса Пратта и Тимура Бекмамбетова. В голливудском дебюте режиссера - фильме «Особо опасен», выпущенном в 2008 году – актер сыграл товарища персонажа Джеймса МакЭвоя.

Ранее сообщалось, что российский продюсер пригласил Зендаю сняться в его фильме в Нью-Йорке.