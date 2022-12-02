Бегство в США как шанс спастись от призыва: почему зять Тутберидзе не возвращается в Россию

На прошлом чемпионате России произошла сенсация: «вчерашние юниоры» Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призерами, тем самым обеспечив себе место в олимпийской сборной РФ. Все эксперты пророчили паре большие перспективы: при отсутствии Букина-Степановой и Кацалапова-Синициной молодые люди могли бы стать первым номером. Но наступили контрольные прокаты, этапы Гран-при, а Дэвис и Смолкин так и ни разу не появились на соревновательном льду. В эксклюзивном интервью для «Чемпионата» Глеб пояснил ситуацию.

Сейчас пара находится в Америке. Как известно, осенью в России объявили частичную мобилизацию, и юноша признался: он мог в числе первых отправиться на фронт. «За неделю до контрольных прокатов к моей семье пришел участковый уже с повесткой. Интересовался о том, где я», — заявил Смолкин.

Есть и еще одна причина, по которой пара не возвращается в РФ. Речь идет о недопуске наших спортсменов на международные старты. Глеба, как и многих атлетов, не привлекает мысль годами соревноваться внутри России. Поговаривают, Диана и Смолкин сейчас активно решают вопрос о смене спортивного гражданства.

К слову, узнав про интервью юноши, все специалисты по фигурному катанию твердят в один голос: больше мы не увидим эту пару в составе сборной РФ.

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