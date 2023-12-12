«Бегите, пока не поздно»: Бородина рассказала об отношениях с женатыми мужчинами

Известная телеведущая Ксения Бородина высказалась на тему отношений с женатыми мужчинами. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Как призналась артистка, она никогда не согласится на роль любовницы, поскольку считает, что невозможно построить счастье, разрушив чужую семью. При этом звезда также дала ряд советов женщинам, как вычислить неверного мужчину.

По словам Бородиной, следует быть осторожной, если мужчина не назначает свидания в вечернее время и не приглашает к себе в гости. Телеведущая также порекомендовала избегать тех, кто не разрешает делать и публиковать в соцсетях совместные фотографии.

Помимо этого, знаменитость обратила внимание на мужчин, которые любят общаться лишь в одном мессенджере и не торопятся знакомить девушку со своими друзьями и близкими. Вдобавок она призвала не доверять молодым людям, которые требуют не использовать духи.

«Если несколько пунктов сошлись - бегите, пока не поздно», - заключила Бородина.

Ранее Ксения Бородина объяснила, кто виноват в мужских изменах.