«Бедный! Как он старается себя показать! Слишком рисуется!»: Михаил Муромов раскритиковал Сергея Соседова

Певец Михаил Муромов раскритиковал шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. В интервью Ura.ru артист назвал главные ошибки проекта и «прошелся» по члену жюри Сергею Соседову, который слишком «рисуется» перед зрителями.

На канале НТВ состоялся финал второго сезона «ВИА Суперстар!», победу в котором одержали «Поющие гитары». Михаил Муромов, который и сам был участником шоу, но со скандалом его покинул, согласился с итогами проекта, но высказался об ошибках, допущенными жюри. Так, музыкант убежден, что Сергея Васюту незаслуженно выгнали из шоу. Певец вспомнил, как и его «подставили» в прошлом сезоне, заставив уйти.

«Как можно было Васюту выгнать в самом начале? Он же — суперхитовый парень! Нет, дадут неудобную песню, в неудобном оформлении, чтобы можно было сказать: «Вот, видите, он же не состоялся на этой сцене!» Так же, как мне, в прошлом сезоне сунули «Яблоки на снегу» в аранжировке, которую я просил до последнего часа переделать», - возмутился Михаил Муромов.

Артист объяснил: его коллегу рано «убрали» с проекта из-за нарушения законов закулисья, где «нужно молчать». По словам Михаила Муромова, создателям шоу не нравится, когда им указывают на ошибки.

«Там нужно, как в армии, молчать. Их всех там надо учить, поправлять. Но это не нравится. <…> На «Суперстаре!» номер за номером надо зачем-то поднимать участников на диванах к потолку. Кроме того, там у них с самого начала «заряжено», кто выйдет в финал», - рассказал певец.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» также не упустил возможности «пройтись» по Сергею Соседову, который, как он считает, чрезмерно «рисуется» перед зрителями в жюри.

«Бедный Соседов! Как он старается себя показать! Он иногда говорит, конечно, сознательные вещи, но слишком рисуется — артистище! Куда такое саморисование при зрителях? Он же говорит о людях, которые участвуют в проекте. А они должны стоять и слушать этот бред», - заявил музыкант.

В заключение Михаил Муромов предложил преобразовать проект из конкурса в концертную программу с участием артистов и убрать «обсуждения, какие-то оценки, щекотание нервов зрителям» - «это ни к чему».

Ранее Михаил Муромов пожаловался, что так и не получил звание заслуженного артиста России: «„Поющим трусам“ — звание! Две песни спел — звание! Это страшно».