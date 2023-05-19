Актриса Варвара Феофанова рассказала, как кормила месячного сына на площадке сериала «1703»

Актриса, известная по сериалам «Право на свободу», «1703», «Мне плевать, кто вы» Варвара Феофанова рассказала о съемках, семье и маленьком сыне, которого даже брала с собой на работу. Девушка поделилась сокровенным в беседе с WomanHit.ru.

27-летняя артистка вышла замуж за своего коллегу и уже стала мамой. Но семейные заботы не помешали Варваре строить карьеру и продолжать сниматься.

«Все, что касается семьи, для меня и правда на первом месте. В двадцать лет вышла замуж, в двадцать пять родился первенец. У меня была прекрасная беременность, и я готова неоднократно ее повторить», – признается девушка.

Знаменитость говорит, что брала сына Григория на площадку сериала «1703» в Санкт-Петербург, когда ему был всего месяц. Она кормила его каждые три часа, а потом снова входила в образ.

«Раньше отец всегда иронично спрашивал: «Ну что, удалось с первого дубля?» Я возмущалась, объясняла, что требуется разогреться; а тут времени уже не оставалось, и я научилась все нужное выдавать с ходу, и это был колоссальный шаг вперед», – вспоминает актриса.

Сейчас наследнику звезды два года. Варвара отмечает, что мальчик ездит с ними на спектакли и сидит за кулисами. По словам девушки, в театре «Современник» царит отличный микроклимат.

«У нас там настоящий детский сад: актеры привозят своих чад на постановки, репетиции, и они друг с другом взаимодействуют, никому не мешают. Уж не знаю, пойдет ли Гриша по нашим стопам, посмотрим», – делится Феофанова.

Звезда признается, что мальчик тянется в коллектив и хочет разговаривать с другими детьми. При этом Варвара вряд ли будет культивировать в нем желание стать актером. Она замечает, что уже сейчас его иногда утомляют ее долгие беседы с отцом о работе.

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