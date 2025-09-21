«Бедные дети»: Лера Кудрявцева рассказала, что у ее дочери-первоклассницы почти нет свободного времени

Дочь Леры Кудрявцевой Маша в этом году пошла в первый класс. Как рассказала звездная мама журналистам, у девочки практически нет свободного времени из-за большой нагрузки.

Кудрявцева вышла в свет с дочерью-первоклассницей, передает Telegram-канал Звездач. По словам Леры, помимо того что девочка учится в школе, так она еще занимается фортепиано, английским языком, шахматами, математикой, бальными танцами и рисованием.

Телеведущей жалко современных детей, у которых из-за все этого почти не бывает свободного времени. Сама звезда в первом классе учила только «Азбуку».

«Сейчас дети… Мне их дико жаль, я в первом классе „Азбуку“ учила только. Бедные дети!» — заявила Кудрявцева.

