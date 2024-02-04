«Бедная, пожилая, зарабатывает мало»: с Натальи Варлей хотят взыскать 13 млн рублей

Композитор из Казахстана Наталья Лебедева намерена утроить судебную тяжбу со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей. Все дело в авторских правах на музыку, которую знаменитость использует, но не оплачивает.

Лебедева поделилась своими планами относительно ситуации в беседе с редакцией передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам композитора, она написала для Варлей пять композиций. Из них она выбрала две. Они должны были исполнится всего один раз на творческом вечере, который проводила звезда «Кавказской пленницы», но это условие было нарушено. При этом чужой интеллектуальный труд Наталья не оплатила, что в итоге и стало камнем преткновения.

«Говорит всегда, что она бедная, пожилая, зарабатывает мало. Ей всегда дарили. Она очень оскорблена, что ей не подарили материал», — негодует автор музыки.

По словам Лебедевой, она пыталась договориться с артисткой, но это ни к чему не привело. Теперь же композитор намерена обратиться в суд, где попытается взыскать с несговорчивой звезды советских фильмов 13 млн рублей.

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