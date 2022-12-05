Бедная Костенко: Тарасов едва не устроил драку в Краснодаре

Футболист Дмитрий Тарасов в очередной раз оказался в центре скандала. 35-летний спортсмен во время нахождения в Краснодаре чуть не устроил потасовку. Поклонники переживают, как же ведет себя звезда за закрытыми дверями.

Знаменитость давно попрощался с большим спортом, но продолжает заниматься любимым делом. Сейчас он играет в составе медийной команды. В одном из последних матчей Дмитрию не разрешили выступать. Он разозлился и начал публично выяснять отношения.

Один из очевидцев снял на видео, как Тарасов ругается матом и пытается вступить в драку. Пользователи Сети были в шоке от поведения мужчины и предположили, как же он тогда ведет себя дома, где есть жена и малолетние дети.

«Слава Богу, в этом не участвует Бузова. Любила, да… Но сейчас я не представляю ее на месте Костенко. Ольга добилась высот», «Самый неудавшийся футболист», «Ужас! Он, наверное, так на жене отрывается!» — пишут в комментариях.

Напомним, что в Сети спортсмена прозвали абьюзером и сочувствуют его супруге Анастасии Костенко, но одновременно радуются за его бывшую жену Ольгу Бузову, которая открыла для себя мир других мужчин.

Ранее мы писали о том, как Костенко оказалась под капельницей.