«Беден как церковная мышь»: известный мужчина высмеял Барецкого за покупку замка Пугачевой

В последнее время внимание публики приковано к имуществу Аллы Пугачевой. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с РФ. Вот почему сейчас она избавляется от недвижимости в нашей стране. Не так давно в Сети появилась информация о том, что новым владельцем замка в деревне Грязь стал Стас Барецкий. Мужчина неоднократно подтверждал подобное сообщение, однако не все звездные коллеги верят его словам. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев поделился своим мнением на этот счет.

Рустам заявил: ни о какой покупке недвижимости Стасом речи быть не может. В качестве доказательства своей позиции мужчина сослался на представителей Пугачевой, которые уже опровергли ложные сообщения.

Кроме того, Солнцев добавил: у Барецкого нет таких финансовых возможностей, позволяющих ему купить элитный особняк. Вот почему он назвал высказывания Стаса «странной попыткой хайпа».

«Некто Стас Барецкий, который заявил, что отдаст замок под крематорий, беден как церковная мышь. Попытка хайпа не удалась», — резюмировал Солнцев.

Ранее Барецкий пригрозил всем сомневающимся в его покупке замка Пугачевой. Мужчина заявил: «Будем судиться». Полное высказывание Стаса читайте в этой статье.