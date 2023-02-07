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20:02, 07 февраля 2023
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«Бед не избежать»: жена Евгения Петросяна боится потерять маленького сына

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чего боится больше всего.

«Бед не избежать»: жена Евгения Петросяна боится потерять маленького сына

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Евгений Петросян счастлив в браке с молодой женой Татьяной Брухуновой. У пары подрастает сын Ваган, который радует своих звездных родителей. Девушка старается не так часто показывать ребенка в соцсетях. Она признается, что очень боится за него.

Во время беседы с подписчиками шатенка рассказала о своей жизни, отношениях с мужем и увлечениях. Один из поклонников поинтересовался, какой у Татьяны самый большой страх в жизни. Она привела строки, которые точно описывают ее взгляды.

«Не приведи судьба, на склоне дней мне пережить родных своих детей. И если бед не избежать на свете, пошли их мне, мне, мне — не детям», — написала жена юмориста в личном микроблоге.

Каждая мама согласилась с Брухуновой и поддержала ее. Многие отмечают, что двухлетний Ваган растет очень активным мальчиком. Он даже посещает театральные постановки, а после обсуждает с родителями все увиденное.

Ранее мы писали о том, как молодая жена Евгения Петросяна вернулась из Турции. Она летала на несколько дней в Стамбул без своего избранника. После возвращения Брухунова неожиданно заговорила о ссорах в отношениях.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Татьяна Брухунова
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#Евгений Петросян
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#дети
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#страхи
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