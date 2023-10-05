«Базарный циркач»: Любовь Успенская публично осадила Александра Добровинского

Любовь Успенская назвала Александра Добровинского «базарным циркачом», об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!».

Когда разборки между Тимуром Хайдаровым и Любовью Успенской вошли в горячую стадию, стало известно о неприязни певицы к адвокату хирурга Александру Добровинскому. Как рассказала сама знаменитость, она считает юриста непрофессионалом, который проиграет дело.

«Когда я узнала, что Добровинский участвует, я подумала: ну, опять идиоты, попали! Потому что Добровинский этот тот адвокат, который только закопает их. Это не тот адвокат, которого надо брать для таких серьезных скандалов», - рассказала она.

По мнению Успенской, о непрофессионализме Добровинского в первую очередь говорит то, как он общается с прессой и сторонами дела.

«Очень недостойно себя как адвокат ведет. Добровинский - какой-то базарный циркач. Назвать этот иск "сиськин бунт", я считаю, это позор. Я думаю, что Хайдаров и его жена недостаточно умные, недалекие люди. Если бы они были бы чуть умнее, они бы никогда не связались с ним», - заключила певица.

Любовь Успенская напомнила, что юрист уже проиграл один суд против нее, когда в прошлом году на собаку певицы напал соседский пес.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская рассказала, как хирург Хайдаров изуродовал Ирину Дубцову.