Baza: в Москве полиция задержала участницу «Пацанок» Милу Грац

В Москве полиция задержала участницу «Пацанок» Милу Грац, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бывшая участница шоу «Новые пацанки» Людмила Ушакова, известная под псевдонимом Мила Грац, задержана полицейскими в Москве. Отмечается, что девушка находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В федеральный розыск звезду реалити-шоу объявил краснодарский отдел полиции. О деталях произошедшего пока не сообщается.

Напомним, Мила Грац покинула проект «Новые пацанки» после громкого скандала. Сначала она самовольно покинула территорию школы, а затем увезла с собой еще двух участниц. Продюсеры шоу утверждали, что их девушка силой удерживала в квартире.

Позже выяснилось, что Грац угрожала редактору телепроекта и выманивала у нее подсказки о предстоящих испытаниях. Когда продюсеры уговорили Грац на встречу для разговора, та объяснила свое поведение проблемами в личной жизни и попросила у команды «Пацанок» денег в долг, однако позже девушка скрылась, так и не отдав сумму. Сотрудники проекта написали на нее заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, что 22-летнюю победительницу пятого сезона «Пацанок» Анастасию Петрову сбила машина.