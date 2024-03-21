Baza: в Москве госпитализировали продюсера певицы Алсу Валерия Белоцерковского

В Москве госпитализировали продюсера певицы Алсу Валерия Белоцерковского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, 61-летнего Белоцерковского увезли в больницу из-за проблем с сердцем. С 19 марта он проходит лечение и находится в вип-палате.

Врачи обнаружили у продюсера гипертоническую болезнь. Состояние мужчины ухудшилось на фоне проведенной недавно операции.

Валерий Белоцерковский занимался продюсированием певицы Алсу. Именно ему доверил свою дочь Ралиф Сафин. Успех Алсу сделал Белоцерковского известным продюсером. Он также курировал поездку певицы на «Евровидение» в 2000 году, где знаменитость заняла второе место.

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