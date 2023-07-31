Baza: у госпитализированной 81-летней Ирины Мирошниченко обнаружили опухоль в голове

81-летняя звезда советского кино Ирина Мирошниченко была экстренно доставлена в одну из московских больниц. На прошедших выходных актриса почувствовала недомогание, из-за чего ей пришлось обратиться в больницу. Теперь появилась информация, что врачи поместили пациентку в реанимацию с опухолью в голове. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным источника, Мирошниченко после госпитализации прошла обследование в клинике, в ходе которого удалось обнаружить новообразование в головном мозге. На данный момент артистка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Больше никаких подробностей, а также комментариев от представителей знаменитости не поступало.

Напомним, что изначально СМИ писали о том, что Ирина Петровна попала в реанимацию из-за тяжелой формы гриппа. Врачи приняли такое решение, чтобы актриса была под постоянным наблюдением. Однако подтверждения этой информации не поступало.

Ранее стало известно, что в больницу попал 63-летний Гарик Сукачев. Его госпитализировали посреди ночи.