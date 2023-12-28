Baza: концерт певицы Лолиты, запланированный на 10 февраля, отменили

Концерт певицы Лолиты, запланированный на 10 февраля, отменили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, после участия в «голой» вечеринке, выступления Лолиты Милявской начали отменять по всей России. Так, журналисты рассказали об отмене выступления, запланированного на 10 февраля. Отметим, что ни на официальном сайте певицы, ни в афишах билетных касс этого мероприятия нет.

Как рассказал источник, планируется перенос или отмена еще четырех выступлений Лолиты: 3, 22 и 26 января.

Напомним, ранее певица подтверждала информацию об отмене мероприятий.

«Да, [концерты отменяются, — прим. ред.]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются», — рассказывала она.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени потребовали отменить концерт Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой. Выступление запланировано на 25 марта.