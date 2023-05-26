Актер Данила Козловский вернулся в Россию на фоне возобновления работы МДТ

Популярный российский актер Данила Козловский, известный по проектам «Экипаж», «Духless», «Легенда №17», «Карамора», «Чернобыль» и другим, в последние месяцы фигурирует в основном в скандалах. Все началось с того, что общественник Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием проверить артиста, так как, по его мнению, он не только высказывался в поддержку антиправительственных акций, но и оставался в стране только ради денег. На фоне этих разбирательств Козловского лишили работы, а театр, в котором он работал, подвергся жесткой проверке.

Недавно Данила, ничего не объяснив, и вовсе улетел в Турцию. И уже после отъезда он опубликовал пост, в котором сообщил, что берет отпуск до конца года. Однако стоило питерскому театру МДТ возобновить работу, как он вновь показался на Родине. По информации Телеграм-канала SHOT, Козловский прилетел обратно в Россию, но пока неизвестно, восстановили ли его в спектаклях или же нет.

Отметим, что МДТ закрыл Роспотребнадзор после выявления многочисленных нарушений. Учреждению было дано время, чтобы все неполадки были устранены, и в итоге все закончилось благополучно. Театр отделался лишь штрафом в размере 15 тысяч рублей.

К слову, сам Козловский никак не комментировал отъезд и не говорил о своих целях. Известно лишь то, что на самолет до Стамбула он сел после того, как суд отклонил очередной его иск против Бородина. Данила заявлял, что общественник его оклеветал, ведь, по его словам, ничего подобного, в чем его обвиняют, он не совершал. В США он ездил ради встречи с дочерью от Ольги Зуевой, а фраза про митинги была произнесена в рамках актерской задачи.

Ранее брат Данилы Козловского рассказал о реакции актера на письмо депутатов в Минкульт.