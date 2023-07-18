Baza: 92-летнего актера Ивана Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение

92-летнего актера Ивана Краско перевели из реанимации в неврологическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, артист находится в состоянии средней степени тяжести. В реанимации Краско провел неделю.

Напомним, что недавно стало известно о госпитализации знаменитости из-за последствий перенесенного инсульта в Санкт-Петербурге. Медицинские сотрудники провели артисту операцию по удалению тромба. После этого его состояние удалось стабилизировать, однако врачи решили все же оставить Краско в реанимации на несколько дней.

Ранее мы писали о том, что у перенесшего операцию Ивана Краско начались галлюцинации. Подробности смотрите в этой статье.

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