Баталовы должны почти миллион: суд вынес неожиданное решение в пользу Дрожжиной и Цивина

В Москве суд взыскал с вдовы и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова почти 900 тысяч рублей в пользу актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. До этого супругов признали виновными в хищении имущества звездной семьи. Об этом сообщает ТАСС.

О ситуации рассказал адвокат пары Вячеслав Макаров. По его словам, за время многолетних тяжб, касающихся имущества покойного Баталова, суд впервые частично встал на сторону Дрожжиной и Цивина.

«С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей», — заявил он.

Отмечается, что Цивин и Дрожжина требовали суд удовлетворить их иск в размере 4,2 миллиона рублей. Они объясняли это тем, что потратили такую сумму на потребности Леонтенко и Баталовой. Суд частично встал на сторону супругов, но их это не устроило. По словам адвоката, они хотят обжаловать решение и добиться взыскания суммы в полном объеме.

Напомним, что судебные разбирательства начались около трех лет назад. Тогда в отношении Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. Семья покойного актера уверяла, что супруги втерлись к ним в доверие, незаконно приватизировали недвижимость звезды, а потом завладели его наследством.

В мае этого года суд признал пару виновными. Женщину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Нотариус пары тоже получил срок за то, что помог им завладеть недвижимостью.

Ранее мы писали о том, как актриса Дрожжина сняла обручальное кольцо и отвернулась от мужа, которого посадили в тюрьму.