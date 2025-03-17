Баста никогда в жизни не говорил «нет» жене и дочерям, когда хотел их побаловать

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, дал интервью блогеру Надежде Стрелец. В нем артист рассказал про отношения с супругой. Оказалось, что исполнитель любит побаловать ее.

По словам Василия, ему нравится, что жена умеет отстаивать мнение. Чтобы порадовать вторую половинку, Вакуленко готов отдать любые деньги. То же самое касается и дочек. Рэпер рад, что у него есть возможность баловать своих близких.

«Мне все равно на деньги, если есть возможность сделать хорошо — я с радостью это делаю. Все, что она захочет. Я никогда в жизни не говорил нет. Наоборот, я радуюсь, что у моих девочек есть возможность так жить», — заявил артист.

Также Баста высказался про измены. По его словам, мужчин, которые остаются верными, не так уж и много. Исполнитель назвал их вымирающим видом.

Ранее Баста признался, что кричит на членов своей команды. Он назвал себя тираном. По словам Василия, рядом с ним остаются только самые стойкие.