Баснословная сумма: сколько потратила Болгар со счетов Дурова на свои нужды

Назвавшая себя матерью трех детей Павла Дурова Ирина Болгар получила от миллиардера за четыре года 25 млн рублей. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь основателя Telegram Георгий Лобушкин.

Лобушкин запросил полный комментарий представителя Дурова, который он давал изданию New York Times, чтобы детально разобраться в ситуации. Оказывается, газета упустила несколько важных моментов.

Как пояснил бывший пресс-секретарь миллиардера, в 2019 году Дуров перевел Болгар единоразово $ 7 млн на поддержку троих детей из расчета в $ 10 тыс. на ребенка в месяц по достижению 23-летия. Ровно по такой же схеме Павел поддерживает остальных детей, пишет Лобушкин.

Платеж разбили на две части, по инициативе Болгар: $ 2 млн предназначалось на детей, а $ 5 млн — в качестве «подарка.

«Позже Ирина заявила, что всё это её „личные сбережения“, — пишет он в своем Telegram-канале. — Конечно, тот факт, что все средства на самом деле изначально предназначались для детей, легко доказывается, поэтому сторона Дурова искренне выступает за реальное и конкретное решение вопроса в суде».

Ирина заявляла, что все ее деньги уходили в основном на детей. Но Лобушкин утверждает: после перевода $ 7 млн Дуров позволил ей пользоваться своим банковским счетом. Это происходило до тех пор, пока в 2022 году он не обнаружил, что за несколько лет Болгар спустила $ 18 млн на люксовые бренды и ювелирные украшения.

Осознав, что деньги тратятся не на детей, Павел ограничил Ирине доступ к счетам. И тогда она начала обвинять бизнесмена в насилии над детьми и жадности.

Напомним, Ирина Болгар поздравила Павла Дурова с днем рождения, опубликовав в Сети кадры из французского замка Иф, который раньше был тюрьмой.