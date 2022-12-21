Баскову с его диагнозом стало не на что одеваться

Певцу Николаю Баскову стало не на что одеваться - исполнитель вынужден экономить.

Об этом говорится в новом ролике для эпизода сериала «Евгенич». В нем Басков назвал себя «королем распродаж». Исполнитель от имени лирического героя похвастался, что в его гардеробе «можно заблудиться».

«И мой секрет не в золотой кредитке, я просто знаю, где большие скидки», - говорится в тексте песни.

Всё видео Басков демонстрирует таблички с надписями «Супер скидки», «Распродажа», «Sale». Певец отмечает, что «задает на подиуме тренды и, как перчатки, он меняет бренды».

Ранее сообщалось, что Баскова прооперировали. Источник сообщал, что операция понадобилась из-за вен на ногах. Позже стало известно, что проблема связана со связками. Певец провел на больничном полтора месяца.