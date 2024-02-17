Басков запустил информацию о том, что не считает коллегой Григорьева-Апполонова. Об этом сообщает Вокруг.тв.

На телеканале «Россия» вышел очередной выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!». К сотне жюри в этот раз присоединились участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев. А вот Андрея Григорьева-Апполонова на шоу не было.

О причинах отсутствия главной звезды группы поинтересовался ведущий проекта Николай Басков. Выяснилось, что Апполонов заболел и находится на домашнем лечении.

Позже Николай Басков нашел повод докопаться до отсутствующего певца и рассказал, почему его не устраивает, когда солист из «Иванушек» зовет его коллегой.

«Мне не нравится, что он все время говорит „коллега“. Я говорю: „Я рэпом не занимаюсь“», — признался Басков.

Ранее мы писали о том, что исполнитель Сергей Лазарев упрекнул Николая Баскова в корысти после слов о бесплатном пении.