Басков в ответ на просьбу Ковальчук заявил, что не делает фото с чужими женами

Певец Николай Басков в ответ на просьбу артистки Юлии Ковальчук сделать фото заявил, что не снимается с чужими женами. Заявление прозвучало на презентации клипа певца Филиппа Киркорова, на которую Юлия пришла без мужа – Алексея Чумакова.

Киркоров собрал звездных друзей. Басков пользовался вниманием в этот вечер.

Ковальчук попросила его сфотографироваться. Однако сразу артист не стал, он сказал: «С чужими женами не снимаюсь».

Позже он вернулся и сделал совместный кадр. Басков попутно спросил у певицы: «Что Чумаков скажет: «Не успеть вдуть?».

Юлия шутя ответила: «А я скажу: «Успел, успел». Ее слова приводит mk.ru.

Также на мероприятии артист рассказал, что снявшаяся в клипе Киркорова «Везувий» модель ранее работала с ним. Басков поделился контактом, и Киркоров, по его словам, «украл музу».

Ранее Чумаков сделал ряд высказываний о жене, которые посчитали неприемлемыми. Артист не увидел в них ничего плохого и отказался извиняться.