Басков раскрыл, кто помог «подняться» Сергею Лазареву

В эфир вышел очередной выпуск известного российского шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», где на последнем этапе кастинга выступили восемь новых музыкальных коллективов. В эфире программы певец Николай Басков раскрыл, кто помог Сергею Лазареву добиться успеха.

В начале программы на сцену вышел эстрадный хор OPEN SOUND из Москвы. Коллектив понравился Сергею Лазареву и Ладе Дэнс.

Дэнс заявила, что коллектив отличается высоким профессионализм. Пожелав музыкантам удачи, она предложила им выступить с ведущим шоу Николаем Басковым. Но певец заявил, что больше не планирует взаимодействовать с другими композиторами.

Он привел в пример Ладе композитора Олега Влади, который сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса: Светланой Лободой, Аллой Пугачевой, Сергеем Лазаревым и другими. Басков утверждает, что последний обязан своему успеху именно Влади.

«Это музыкальная энциклопедия, величайший автор песен и хитов <...> Лазарев на его песнях сейчас поднялся как», — сказал Басков в эфире шоу, выпуск которого опубликован на YouTube.

Лазарев отреагировал на замечание коллеги сдержанной улыбкой и никак его не прокомментировал.

Композитор написал для исполнителя такие хиты как: «Я не боюсь», «Третий», «Цвета одного».

Ранее Николай Басков назвал Сергея Лазарева своим единственным приемником. Подробнее читайте здесь.