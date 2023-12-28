Басков был в белом: публика обсуждает новую вечеринку с участием звезд в Волгограде

Певец Николай Басков посетил вечеринку в Волгограде с дресс-кодом «все белое». Мероприятие организовала блогер Ольга Нечаева.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Нечаева сообщила, что перед вечеринкой артист заболел, у него почти не было голоса. Несмотря на недомогание, Басков выступил перед публикой. Он должен был провести праздник, но блогер посчитала, что «нельзя его так мучить».

По словам Нечаевой, Басков «вывез ту вечеринку».

Ранее в Москве прошла скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Звезды появились на вечере в полуобнаженном виде. После этого артистов стали вырезать из новогодних эфиров, снимать их изображения с афиш.

Певица Юлия Чичерина в свою очередь провела «камуфляжную» вечеринку в ответ на это мероприятие.