Башкиры создали петицию, чтобы забрать у Егора Крида звание заслуженного артиста

Жители Башкирии создали в Сети петицию с требованием аннулировать звание заслуженного артиста республики рэпера Егора Крида. Заявление уже подписали 300 человек. Информация об этом появилась на портале change.org.

В середине октября Крид дал концерт в Башкортостане, после чего встретился с главой региона и получил звание заслуженного артиста. Пользователи Сети сразу же после этого возмутились, ведь, по их мнению, исполнитель ничего не сделал для этой награды. А спустя несколько дней жители Башкирии выступили с требованием лишить Егора звания.

Как отметили активисты, в треках рэпера присутствует ненормативная лексика, поэтому он не может быть заслуженным артистом Башкортостана.

К слову, сам Егор делился, что для него было честью получить это звание. Он благодарил власти региона за теплый прием.

О награде Крида также высказывался депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявлял, что не видит в песнях рэпера искусства, но при этом не может оценивать решение главы Башкортостана.

Ранее Егор Крид поднял ценник на корпоративы до 12 млн рублей.