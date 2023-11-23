Башкирские приставы собираются арестовать имущество рэпера Face*

Имущество рэпера Face* (признан иноагентом на территории РФ) собираются арестовать башкирские приступы. Ведомство активно разыскивает все, что принадлежит музыканту.

Долг в размере 30 тысяч рублей у рэпера возник из-за нескольких постов, в которых он не поставил отметку иностранного агента. Но, поскольку Иван Дремин* (настоящее имя музыканта) уехал из страны и закрыл в РФ свое юрлицо, он якобы не мог его погасить, пишет Telegram-канал Mash.

В ФССП не посчитали это доводом и начали искать недвижимость рэпера в Республике Башкортостан. Если найти ничего не смогут, то придут к отцу Ивана*, чтобы проверить родительский дом на наличие вещей сына.

Напомним, ранее рэпер ST рассказал о сотрудничестве с Михаилом Шуфутинским. Музыкант поделился, что Михаил Шуфутинский исполнил припев в сингле «Счастье любит тишину» и включил его в треклист своего студийного альбома «Ты моя жизнь» (2021).

*признан иноагентом на территории РФ