Бас-гитарист Uma2rmaH Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз

Бас-гитарист группы Uma2rmaH Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз. Жена 53-летнего музыканта Ксения Кудашкина, которая на 16 лет моложе, родила дочь.

В личном блоге женщина опубликовала кадры из роддома и отметила, что они с малышкой уже находятся дома.

«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — обратилась к дочери 37-летняя Кудашкина.

Пользователи Сети поздравили новоиспеченных родителей с рождением наследницы и пожелали паре спокойных ночей.

«Вот что значит, отец — настоящий молодец!» — отметили комментаторы.

Стоит отметить, что Сергей Кристовский и Ксения Кудашкина также воспитывают сына. Этот брак стал для музыканта третьим.

В первом у него родились три сына и одна дочь. В 2014 году он ушел от жены к звезде сериала «Восьмидесятые» Наталье Земцовой. В этом союзе у Кристовского родился сын. Несмотря на это, он ушел из семьи ради новой любви.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года Сергей Кристовский обвенчался с фитнес-моделью Ксенией Кудашкиной в Исаакиевском соборе.