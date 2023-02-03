«Бармалей»: рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов оброс и постарел без концертов

У солистов группы «Иванушки International» множество поклонников, которые следят за жизнью своих кумиров в соцсетях. Знаменитый рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов активно ведет личный микроблог, где делится фотографиями. На днях он опубликовал снимок, на котором фанаты не сразу узнали задорного певца.

Знаменитость отдыхал на сочинском побережье. Солнечная фотография вызвала множество вопросов у подписчиков Андрея. Он позировал на снимке с густыми волосами и бородой. Из-за этого у мужчины сложно было разглядеть глаза. Фанаты отметили, что артист совсем перестал за собой следить, видимо, из-за отсутствия концертной деятельности.

«Борода совсем не идет», «Ну ты чего так зарос», «Бармалей», «Решил в монастырь уйти?» – пишут в комментариях.

Некоторые поклонники признались, что с бородой Андрей выглядит более брутальным. Сам звезда не отвечает на высказывания в Сети.

Ранее мы писали о том, как Андрей Григорьев-Апполонов описал свою идеальную любовницу. Исполнитель не стал скрывать правду и признался, что обращает внимание на эффектных женщин. Он рассказал, что именно его привлечет в потенциальной избраннице.