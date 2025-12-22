Бари Алибасову запретили алкоголь из-за проблем с желудком после отравления

Бари Алибасову запретили алкоголь на Новый год. У продюсера обострились проблемы с желудком из-за отравления очистителем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 78-летний Алибасов жаловался на сильные боли в животе. Уже несколько лет он живет с язвой, но сейчас состояние ухудшилось: неприятные ощущения усиливаются при приеме пищи. Врачи назначили Алибасову диету и запретили спиртное из-за риска желудочного кровотечения.

На данный момент представители Бари не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

Напомним, 6 лет назад Алибасов перепутал йогурт с чистящим средством и впал в кому.

Ранее сообщалось, что актер Борис Щербаков был госпитализирован и перенес срочную операцию. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Анатолия Кашпировского госпитализировали в Москве после потери сознания в аэропорту.