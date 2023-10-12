Бари Алибасов раскрыл детали разбирательства из-за ноутбука за 200 тысяч

Продюсер Бари Алибасов раскрыл подробности разбирательства с российской торговой сетью по продаже бытовой техники и электроники. Напомним, он подал в суд из-за ноутбука за 200 тыс. рублей – на технике возникла проблема с запуском игр.

У Алибасова не получилось решить вопрос через суд.

Он сказал изданию «Абзац»: «Мы пытались обращаться в суд, но этим офис занимался. Ничего полезного или убедительного не проявилось в этом процессе абсолютно».

В результате ноутбук не получилось настроить. Алибасов решил «похоронить» купленное устройство.

Ранее сообщалось, что разбирательства с ноутбуком длятся полгода. Алибасов говорил, что устройство «не тянет» игру World of Tanks. Его несколько раз отдавали в ремонт. Продюсер купил мощный ноутбук после травмы позвоночника, но техника проработала недолго и стала глючить.