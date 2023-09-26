76-летний Бари Алибасов полгода судится из-за глюков в игре World of Tanks

Музыкант Бари Алибасов вот уже полгода судится с известным магазином электронных товаров из-за того, что ему продали ноутбук, который не тянет даже игру World of Tanks. «Танчики» сильно глючат на устройстве, и снаряды артиста не попадают по целям. Об этом сообщила помощница композитора в беседе с Газетой.Ru.

По словам представительницы Алибасова, после травмы позвоночника он попросил приобрести ему мощный компьютер, чтобы он мог на нем играть, не напрягая спину. Однако купленная техника проработала совсем недолго. Уже вскоре она стала сильно тормозить. Несколько раз ноутбук отдавали в ремонт, но все безрезультатно.

«Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», - рассказала продюсер музыканта Елена.

За устройство Алибасов отдал больше 200 тысяч, поэтому принципиально подал в суд, не удовлетворившись его работой. Однако суд никак не отреагировал на заявление артиста, поэтому сейчас было направлено еще одно. Елена подчеркнула, что дело тут уже даже не в деньгах, они просто хотят дойти до конца. На данный момент у Бари Каримовича уже новый компьютер для игр, но он все равно не оставляет эту ситуацию.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что с каждым днем композитору становится только хуже.