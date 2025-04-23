Бари Алибасов не приехал на прощание с директором «На-На» Виталием Фроликовым

Продюсер Бари Алибасов не приехал на прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым. Он прислал венок с надписью «Дорогому Виталию от Бари».

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Прощание с Фроликовым проходит в траурном зале Центральной клинической больницы. На церемонию пришли участники коллектива. Певец Михаил Игонин рассказал, что созванивался с Фроликовым в ночь перед операцией.

«Он сидел и уже будучи практически подготовленным к операции работал, занимался организацией концертов. И мы тепло поговорили. После этого он сказал, что зовут на обследование. Это был наш последний разговор», - поделился артист.

Участники группы говорят, что он всегда грамотно разговаривал, обладал чувством юмора, никогда не оскорблял, решал любые проблемы без скандалов и обид, всегда протягивал руку помощи и никогда не отказывал.

Напомним, Фроликов умер при операции на сердце. Ему было 76 лет. Говорилось, что Алибасова «еле успокоили» после сообщения о смерти директора «На-На». Они дружили 30 лет.