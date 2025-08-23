Бари Алибасов настоял на естественных родах жены, после которых она ослепла. Об этом он рассказал в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

В конце июля Бари Алибасов-младший рассказал журналистам, что его возлюбленная ослепла на один глаз после родов. Якобы, причиной этого стала врачебная ошибка. Артист пришел на телевидение чтобы еще раз обратить внимание на проблему.

«Лечащий врач моей жены с 14 лет говорила, что ей можно делать только кесарево. После того, как она перевелась в новую частную клинику, она сказала: „Попробуй естественно, ничего страшного“. Ну, и схватки начались чуть раньше, Арина ослепла. У нее в хлам разорвалась сетчатка, пока она ехала в роддом», — рассказал он.

Однако не все поверили в искренность отношений между возлюбленными. Психолог Анетта Орлова уверена, что жена Алибасова постоянно идет у него на поводу.

«Девушка очень сильная, толковая, спокойная, находится под влиянием мужа. А у него что ни день, то новое желание, которое для него как сверхценная идея», — объяснила она.

Позже Алибасов уточнил, что идея рожать без кесарева принадлежала ему, он поддержал это, несмотря на противопоказания у жены.

«Моя первая дочь Амелия, которую я очень сильно люблю, родилась через кесарево, и после неприятной ситуации, когда мы с ее мамой поссорились за неделю до родов. То есть этому послужили неприятности в нашей семье. Для меня естественное рождение было олицетворением того, что в семье все гладко», — добавил он.

