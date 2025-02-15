Бард Вероника Долина уехала из РФ и призналась в нежных чувствах к иноагентам

Поэтесса и бард Вероника Долина после концертов в Москве и Санкт-Петербурге спешно собрала чемоданы и уехала из России. В Латвии в свой день рождения, 2 января, она выступила с новой песней, в которой призналась в нежных чувствах ко всем иноагентам.

Как выяснил телеканал НТВ, Долина, оказавшаяся также гражданкой Франции, заявила, что всегда считала Россию бесперспективной.

«Я жила тут как дурочка и балда», - спела о Москве бард перед рижскими зрителями, добавив, что спешила обнять всех иноагентов.

При этом в песне она обращалась к сыну, кинокритику Антону Долину* (признан иноагентом на территории РФ) словами: «Вот и взяли Москву, сынок».

В одном из интервью Долина также утверждала, что не хочет жить в России, так как там якобы «созданы условия для того, чтобы человек духовно не развивался, душевно был инфантилен».

«Это генетика, здесь устоявшееся крепостное право, здесь царствие несправедливости и нищеты. Раз так, то человек не то, что управляем, а человек в роли насекомого живет и проживает до конца», - приводит НТВ слова барда.

Она также назвала Россию страной нищих и безропотных, но несмотря на это смогла заработать на шестикомнатную квартиру в центре Москвы и дачу во Франции.

После антироссийских заявлений артистки общественники призвали возбудить уголовное дело.

Ранее мать кинокритика Антона Долина* задержали в московском аэропорту Жуковский. Утром 12 ноября Вероника Долина прилетела из Израиля с сильнодействующими препаратами, в составе которых были наркотические вещества. Лекарства она не задекларировала.

*Признан иностранным агентом на территории России