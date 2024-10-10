Барановская раскрыла, было ли у нее профессиональное выгорание

С 2014 года на Первом канале выходит программа «Мужское/Женское», в которой Юлия Барановская и Александр Гордон обсуждают семейные проблемы россиян. Многие выпуски проекта сопровождаются бурными эмоциями, как со стороны участником, так и ведущих. Экс-возлюбленная Андрея Аршавина призналась, что, несмотря на это, не испытывает профессионального выгорания.

Барановская назвала эмоции неотъемлемой частью программы. Их никто не держит внутри — ведущие плачут, переживают, сочувствуют или ненавидят. Это помогает зрителям понять, что происходит в студии, считает телеведущая.

Юлия отметила, что у них с Гордоном нет профессионального выгорания — их эмоции не отличаются от тех, которые были в первых выпусках шоу, говорит она.

«У нас нет профессионального выгорания, как бы Саша иногда не говорил в шутку: „Господи, когда это закончится“. Эмоции по-прежнему такие же, как и на первых выпусках», — приводит ее слова NEWS.ru.

Напомним, Юлия Барановская говорила, что живет с Александром Гордоном дольше, чем все его жены.