Юлия Барановская сделала признание о совместной жизни с Гордоном

Юлия Барановская заявила, что живет с Гордоном дольше, чем все его жены. Об этом сообщает StarHit.

В 2024 году исполняется 10 лет со дня выхода первого выпуска программы «Мужское/Женское». В честь юбилея в студию пригласили самых известных гостей всех сезонов, некоторые из которых стали мемами в Сети.

Конечно, не обошлось и без ведущих Юлии Барановской и Александра Гордона, которые работают вместе все это время.

«Наш тандем получился органичным с самых первых моментов. И вот уже 10 лет длится, длится и длится. Иногда, может, и хочется, чтобы все это закончилось, но это только в минуты слабости!» — заявил Гордон.

Барановская пошутила над ведущим, припомнив ему четыре развода.

«Мне кажется, я даже дольше, чем твои жены с тобой живу», — посмеялась она.

Напомним, Александр Гордон женился в пятый раз в 2022 году на 20-летней студентке. Разница в возрасте между супругами составляет 40 лет.

Ранее мы писали о том, что Юлия Барановская пожаловалась на соседей, которые затопили ее квартиру.