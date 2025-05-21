Бар Сергея Жукова оштрафовали на миллионы рублей

Бар певца Сергея Жукова оштрафовали на 11,7 млн рублей. Причиной взыскания нескольких миллионов стала продажа алкоголя без кассового оборудования и чеков.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, заведение в Ростове полтора года не документировало продажу алкоголя. Речь идет о периоде с начала 2023-го по середину 2024 года. Не были найдены транзакции на сумму 172 млн рублей, что является нарушением.

Источник пишет, что налоговая служба требовала назначить штраф в размере 47 млн. Бар через суд уменьшил размер взыскания до 11,7.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Жуков создал управляющую компанию. На ней артист заработал 5,5 млн рублей. Бизнес певца получил название ООО «Руки Вверх».